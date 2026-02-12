WhatsApp denuncia il tentativo della Russia di ‘bloccare completamente’ l’app

Mosca: la sbloccheremo se rispetterà le nostre leggi e dialogherà

L’app di messaggistica WhatsApp ha denunciato un tentativo delle autorità russe di bloccarne il funzionamento per costringere gli utenti a migrare verso un servizio concorrente controllato dallo Stato, definendolo un “passo indietro”. “Il governo russo ha tentato di bloccare completamente WhatsApp per spingere le persone verso un’app di sorveglianza di proprietà statale”, ha affermato la filiale del gruppo americano Meta.

L’autorità di regolamentazione russa aveva già imposto restrizioni all’app Telegram questa settimana, l’ultimo passo di una più ampia repressione dei social network con sede all’estero. Mosca afferma che WhatsApp verrà sbloccata in Russia se Meta rispetterà “le leggi russe” e dimostrerà “disponibilità al dialogo”.

“Si tratta di una questione di conformità alle leggi russe. Se Meta si conforma, avvierà un dialogo con le autorità russe e poi ci sarà l’opportunità di raggiungere un accordo”, ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov con l’agenzia di stampa Tass. Se l’azienda Usa continuerà a ignorare le richieste della Russia non ci sarà alcuna possibilità di ripristino del servizio, ha sottolineato Mosca.

“Se continuerà ad aggrapparsi alla sua posizione intransigente e a dimostrare la sua assoluta riluttanza a rispettare le leggi russe, allora non ci saranno possibilità”, ha spiegato Peskov. L’autorità di controllo delle telecomunicazioni russa ha confermato alla Tass di aver adottato misure per rallentare WhatsApp a causa delle violazioni delle leggi russe. Sostiene che il servizio di messaggistica venga utilizzato per organizzare e svolgere attività terroristiche nel Paese e che sia anche uno dei principali servizi utilizzati per frodare ed estorcere denaro ai cittadini.