Willie Peyote, annuncia il tour: live sul palco di Zafferana Etnea ad agosto

Il concerto rientra nella nuova programmazione di Sotto il Vulcano Fest

ZAFFERANA ETNEA (CT) – Finalmente arriva l’annuncio che tutti i fan di Wille Peyote stavano aspettando: partirà il 25 giugno il “Grazie ma no grazie tour – estate 2025″ la serie di date che porterà il cantautore torinese e la sua band in giro per tutta l’Italia per festeggiare l’uscita del suo ultimo album “Sulla riva del fiume” che contiene il brano in gara all’ultimo festival di Sanremo “Grazie ma no grazie” che tante soddisfazioni sta regalando a Peyote sia in radio che nelle classifiche.



Il tour toccherà la Sicilia con la tappa in calendario martedì 5 agosto a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone e Borsellino. Il live rientra nella nuova programmazione di Sotto il Vulcano Fest 2025, la rassegna organizzata da Puntoeacapo nell’ambito del cartellone di eventi Etna in scena promosso dal Comune di Zafferana Etnea.

La prima data che aprirà il tour, il 25 giugno a Collegno (TO), sarà un’occasione speciale per i fan di Willie che nel suo Piemonte festeggerà un anniversario importante: i 10 anni dalla pubblicazione del disco “Educazione Sabauda”, album fondamentale per la vita personale e artistica di Guglielmo Bruno (il vero nome di Willie Peyote).

La festa proseguirà durante tutto il tour durante il quale Willie e la sua band racconteranno questi 10 anni di musica e quella che Peyote ha ribattezzato La trilogia Sabauda iniziata appunto con “Educazione Sabauda” (pubblicato nel 2015) proseguita con “Sindrome di Tôret” (uscito nel 2017) e conclusa ora con “Sulla Riva Del Fiume”.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners.

“Sulla riva del fiume” è composto da 12 tracce che raccolgono la prima parte del progetto “Sulla riva del fiume” (“Giorgia nel Paese che si meraviglia”, “Cosa te ne fai”, “Sulla Riva del fiume”, “Buon auspicio”, “Piani”, “Narciso” e “Cowboy”), il duetto con Ditonellapiaga in⁠ ⁠”Chissà” e 4 inediti tra cui il brano in gara nella sezione Campioni e “⁠L’ultima lacrima”, “ ⁠Polvere”, “ ⁠La legge di Murphy”.

A chiudere questi primi 6 brani brano dove ritorna come in altri pezzi precedenti di Peyote la paura del fallimento, l’ansia da prestazione proiettata addosso dalla società performativa in cui viviamo (“un brano dal gusto vintage, un pezzo che sembra allegro ma nasconde una vena non così gioiosa”).