World University Ranking, Bologna sul gradino più alto del podio in Italia

Secondo posto per la Normale di Pisa

2' DI LETTURA

ROMA – Prima l’università di Bologna, seconda la Scuola Normale di Pisa, terza l’università La Sapienza. I dati si riferiscono all’anno accademico 2020/2021 e sono di World University Rankings 2024, “una delle più accreditate classifiche internazionali curata da The – Times higher education, rivista britannica indipendente e specializzata nella valutazione e nella comparazione dei sistemi universitari internazionali . A livello mondiale si piazza prima l’Università di Oxford, segue Stanford e terzo è l’Istit.

Oxford da record

L’Università di Oxford è in testa alla classifica per l’ottavo anno consecutivo, ma altre università tra le prime cinque hanno visto cambiamenti nelle loro posizioni. In particolare, l’Università di Stanford sale al secondo posto, spingendo l’Università di Harvard al quarto posto. Quest’anno il Massachusetts Institute of Technology (MIT) sale di due posizioni arrivando al terzo posto. L’Università di Cambridge scivola al quinto posto, dopo essere stata al terzo posto lo scorso anno.

La new entry più alta è l’Università Cattolica del Sacro Cuore, classificata nella fascia 301-350. Tuttavia, la maggior parte degli istituti che entrano nella classifica per la prima volta quest’anno si trovano in Asia. Gli Stati Uniti sono il paese più rappresentato in assoluto, con 169 istituzioni, e anche il più rappresentato tra i primi 200 (56). Con 91 istituzioni, l’India è ora la quarta nazione più rappresentata, superando la Cina (86). Quattro paesi entrano nella classifica per la prima volta, tutti europei. L’aggiunta di Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord e Armenia è in contrasto con la tendenza dell’anno scorso, quando tutti i nuovi arrivati ;provenivano dall’Africa.

L’Università di Stanford guida il tema dell’insegnamento, mentre le università di Oxford e Cambridge sono al primo posto per l’ambiente di ricerca. Il pilastro della qualità della ricerca, che è il pilastro delle citazioni recentemente ribattezzato, vede il Mit al primo posto. L’Università di Sharjah negli Emirati Arabi Uniti ottiene il punteggio più alto in termini di prospettive internazionali, mentre 28 istituzioni ricevono un punteggio massimo di 100 per il settore dell’industria. Oltre alle 1.904 istituzioni classificate, altre 769 università sono elencate con lo status di “reporter”, il che significa che hanno fornito dati ma non hanno soddisfatto i criteri di idoneità dei ricercatori.