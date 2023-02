X Running Sicily: quasi 2mila atleti da tutto il mondo per la 38TH MC Adventure Malta Marathon

Due i traguardi previsti: la Mezza Maratona (21,097 km) e la Maratona (42,195), oltre alla Walkathon Malta Endo

Sono quasi 2.000 gli iscritti alla 38th MC Adventure Malta Marathon, manifestazione che torna in calendario a 3 anni di distanza dalla sua ultima edizione. La gara, valida quale prima prova del circuito internazionale Running Sicily, è in programma domenica 26 febbraio con partenza da Mdina e arrivo, come da tradizione, a Sliema con un dislivello di 200 metri dall’inizio alla fine. Due i traguardi previsti: la Mezza Maratona (21,097 km) e la Maratona (42,195), oltre alla Walkathon Malta Endo. E’ possibile visualizzare la mappa dei percorsi sul sito ufficiale della manifestazione: https://www.maltamarathon.com/marathon_route_description_map.htm.

Anche quest’anno sono tantissimi gli atleti provenienti da tutto il mondo che non vogliono perdere l’appuntamento con una delle Maratone più antiche d’Europa. L’obiettivo è di stabilire il nuovo primato della corsa che, tra gli uomini, resiste dal 2013 quando il marocchino Mohammed Hajjy fermò il cronometro sul tempo di 2:16:06, mentre tra le donne il record resiste addirittura da 29 anni, e cioè da quando la britannica Carolyn Hunter Rowe corse in 2:40:28.

IL CALENDARIO DI RUNNING SICILY

Come da tradizione di una manifestazione la cui prima edizione è datata 1986, anche questa volta la MC Adventure Malta Marathon sarà l’occasione per fare beneficenza a favore della Fondazione Inspire, ente che si occupa di bambini e adulti disabili.

Dopo la prima tappa nell’isola dei Cavalieri, il calendario del Running Sicily, organizzato dalla ASD Agex di Nando Sorbello, prevede il 14 maggio la seconda tappa con la XXII Maratonina di Terrasini (in programma anche un traguardo sui 14 Km); il 24 settembre la terza tappa con la XIV Maratonina di Sicilia a Mazara del Vallo (ci sarà pure un traguardo sui 10 Km.) e il 22 ottobre la X Palermo International Half Marathon (valida per il campionato italiano Master di Maratonina).