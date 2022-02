XCO Città di Modica, Privitera sul gradino più alto del podio

La seconda edizione dell’XCO Città di Modica-Cyclò ha pienamente mantenuto le attese

MODICA (RG) – La seconda edizione dell’XCO Città di Modica-Cyclò ha pienamente mantenuto le attese, regalando una giornata di spettacolo ma soprattutto mettendo di fronte tutte le migliori forze della mountain bike siciliana su un percorso, quello allestito all’Area Attrezzata Mangiagesso, confermatosi estremamente esigente. C’era grande attesa per la prova principale, quella riservata agli Open e la gara, che ricordiamo era la seconda tappa della Coppa Sicilia dopo l’esordio della settimana precedente a Caltanissetta, ha ribaltato le sorti della prima uscita agonistica.

La vittoria ha premiato Andrea Privitera, il portacolori dello Special Bikers Elios Team che a Caltanissetta era stato costretto al ritiro per uno scontro in gara. Il suo è stato quasi un dominio, con gli avversari distanti sempre di più a ogni giro. Alla fine Privitera ha chiuso in 1h25’27” staccando Andrea Virga, del Team Race Mountain risultato il primo U23, di 1’34”, terzo Mauro Di Prima (GDS Team Competition) di 2’07”.

In campo femminile vittoria per Federica Occhipinti (Abiomed-Bike Co.Ragusa/DJ) già prima a Caltanissetta davanti a Chiara Vitello (Racing Team Agrigento/DJ).

Questi gli altri vincitori di categoria: Domenico Lo Piccolo (Areabici Racing Team/ES1), Giuseppe Bruno (Jato Mountain Bikers/ES2), Giuseppe Messina (Gsd Pedale Ibleo Ragusa/AL1), Vincenzo Risplendente (Special Bikers Elios Team/AL2), Michele Di Lorenzo (Nonsolobike/JU), Agostino Spampinato (Asd Bike 1275/JMT), Gioacchino Meli (Team Bike Noto/ELMT), Alessandro Vaccarella (Team Melanzi Vittoria/M1), Concetto Gianni (Team Bike Noto/M2), Aldo Nasello (Revolution Bike/M3), Paolo Santoro (Team Bike Noto/M4), Alessandro Spampinato (Asd Bike 1275/M5), Carmelo Mercante (Team Bike Noto/M6), Guido Giuseppe Acquisti (Open Mtb/M7), Giovanni Ventura (Team Melanzi Vittoria/M8), Maria Grazia Cerruto (Nonsolobike/ED1), Alessia Maria Micieli (Abiomed-Bike Co. Ragusa/ED2), Sofia Eliotropio Filippi (Probike Erice/DA1), Flavia Maria Mangione (Team Race Mountain/DA2).

Una domenica che resterà nella memoria di molti, grazie anche al tempo clemente e all’aria frizzantina che ha salutato i tantissimi partecipanti alla manifestazione, sostenuta con forza dall’Amministrazione Comunale di Modica in particolare con l’Assessore allo Sport Maria Monisteri presente alle premiazioni. Un grazie particolare va anche al negozio Cyclò, principale sponsor dell’evento che ha creduto fortemente nelle sue potenzialità. Per la Revolution Bike è stata un’altra grande giornata e ora si pensa a una grande novità ancora lontana nel tempo, in quanto prevista nel prossimo inverno.