Zafferana Etnea, arrestato 19enne per spaccio di marijuana in casa

Nell'abitazione trovate 41 dosi di droga

CATANIA – Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Zafferana Etnea con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è scattato a seguito di un’operazione che ha portato al ritrovamento di 41 dosi di marijuana all’interno della sua abitazione.

Lo spaccio di droga a Zafferana Etnea

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane riceveva i clienti direttamente nella sua casa, situata in via Cassone. Durante una perquisizione domiciliare condotta dai militari dell’Arma, con l’ausilio dei cani antidroga King e Ciro, sono state sequestrate 13 dosi di marijuana di tipo skunk già confezionate e pronte per la vendita, ulteriori 28 dosi ancora da preparare e un bilancino di precisione utilizzato per pesare la droga.

Al termine delle operazioni, il 19enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, che ha successivamente convalidato l’arresto.