A Zafferana Etnea l’omaggio all’imitatore Franco Rosi

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Dopo il successo dello spettacolo dedicato a Brigantony, Rosario Musumeci e Natale Di Giovanni tornano con “Imitomania- Premio nazionale “Franco Rosi” di cui sono i registi e direttori artistici hanno voluto omaggiare un grande personaggio del mondo dello spettacolo, un imitatore fuoriclasse Franco Rosi (pseudonimo di Emilio Eros De Rosa) che deve il suo nome d’arte a Cino Tortorella (ex Mago Zurlì) col quale iniziò la sua carriera artistica.

Rosi non fu solo imitatore, ma anche attore, cantante e trasformista, celebre per le imitazioni di Franco Franchi, Luciano Salce, Enrico Montesano, Fred Bongusto, Pupo, Mike Bongiorno e anche per la sua parodia del giornalista sportivo Adriano De Zan e per essere stata la voce di Oscar il super telegattone televisivo della Superclassifica show negli anni 80. Fortunatissima la sua collaborazione con Carmen Chiaro imitatrice sopraffina divenuta poi compagna sul palcoscenico e nella vita che è stata accanto a lui fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2019. Proprio Carmen Chiaro (Canale 5), con le sue mille voci sarà una delle protagoniste di questo spettacolo nel ricordo di Franco Rosi.

Per lei, come ha tante volte dichiarato alla stampa: “Quello dell’imitatrice è un lavoro per nulla semplice. Devi prendere il tuo cuore e traslarlo nel corpo di un’altra persona. Devi calarti in lei in tutto. Io quando scelgo chi imitare, m i sento quella persona. Parlo anche nel privato come lei, mi movo come lei, mi atteggio e gesticolo come lei”.



Accanto a Carmen Chiaro ci sarà Gianni Saija showman, artista poliedrico che esordisce come cantante nel 1984, vincendo il Telegatto che gli è stato consegnato da Donatella Rettore e dallo stesso Franco Rosi. Una serata imperdibile con una lunga carrellata di artisti, imitatori, performer, cantanti: Alessia Caponnetto, figlia di Brigantony che riceverà una targa alla memoria del padre; la cantante e showgirl Jessica che si presenta da sola senza Seby per rendere omaggio alla grande Dalidà di cui darà un’interpretazione di grande effetto; Angela Tanzi sosia di Loredana Bertè che lascerà tutti a bocca aperta per l’eccezionale somiglianza.

Non potevano mancare Pippo Barone attore e cabarettista amatissimo dal pubblico catanese e l’attore Totò Borgese, premiato per la sua interpretazione nel fillm”Malena” di Giuseppe Tornatore. Presente pure l’opinionista Maurizio Francesco Loritto. Uno spettacolo divertente, coinvolgente aperto a tutte le fasce d’età e alle famiglie che vogliono trascorrere momenti di serenità.