Zaino nascosto in un’aiuola, dentro c’erano 230 grammi di marijuana

I controlli dei carabinieri delle stazioni locali

CATANIA – I carabinieri delle stazioni di Paternò e Adrano hanno rivolto particolare attenzione alle aree più isolate del centro cittadino, come via Floreno di Adrano, via delle Rose e via 21 aprile di Paternò, dove in passato sono state allestite delle piazze di spaccio.

In questo contesto, i militari hanno scoperto, in uno zainetto sotto a una pianta, oltre 230 grammi di marijuana che sicuramente qualche pusher aveva cercato di nascondere alla vista dei militari in avvicinamento.

Oltre al consistente recupero di droga, sono stati poi segnalati amministrativamente quali assuntori alla Prefettura sette giovani, perché trovati con addosso modiche quantità di stupefacente, in totale 13 grammi di marijuana.