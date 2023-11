Zangrillo a Taormina: “Governo con senso di responsabilità e coerenza”

"Dobbiamo fare tutti di più per fermare la violenza sulle donne"

TAORMINA (MESSINA) – “Stiamo dando un contributo al Paese anche in questa difficile manovra di bilancio. Questo è un governo che ha senso di responsabilità ed è coerente. Abbiamo costruito una manovra in un contesto estremamente complicato, è una manovra che non ci consente di spingere sull’acceleratore sulle tante cose che vogliamo realizzare ma questo probabilmente sarà un governo di legislatura e quindi avremo tempo e modo di realizzare i grand obiettivi che devono portare allo sviluppo del Paese. Questa manovra deve risponde alle emergenze di questo momento, quello di dare risposte alle fasce deboli”. Così il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ai cronisti alla convention di Forza Italia in corso a Taormina.

“Il tema delle pensioni è molto caro al mio partito – ha aggiunto il ministro -. Dobbiamo lavorare con serietà, niente slogan. Abbiamo la necessità di intervenire sulle pensioni minime, certamente con un accelerazione diversa rispetto a quelle che desidereremmo”.

Violenza sulle donne

“Credo che temi come quello della violenza sulle donne non si possono risolvere soltanto pensando a norme, ma dobbiamo fare un grande sforzo dal punto di vista culturale per insegnare ai nostri giovani il rispetto delle donne, la necessità di non considerare mai la violenza come soluzione ai problemi delle persone. Dobbiamo impegnarci tutti, perché evidentemente tutto quello che abbiamo fatto finora non è sufficiente”.

Digitalizzazione del Paese

Il ministro ha parlato anche della digitalizzazione del Paese che “è molto indietro rispetto alla media europea, abbiamo delle risorse importanti dal Pnrr per avanzare anche per fare fronte alla cybersecurity. Ci stiamo lavorando con grande attenzione, proprio in questi giorni ci siamo trovati con la presidenza del Consiglio proprio per cercare di dare impulso al tema, compreso quello dell’intelligenza artificiale”.