Zelensky: “Se la Russia fa saltare la diga sarà guerra mondiale”

Intanto l'Ucraina afferma di aver riconquistato da ieri 12 villaggi a Kherson

1' DI LETTURA

ROMA – L’Ucraina afferma di aver riconquistato da ieri 12 villaggi a Kherson, dopo che l’esercito russo ha annunciato il ritiro dalla regione. Kiev procede però con cautela e teme la trappola: la Russia sta minando Kherson per trasformarla in una “città di morte”, avverte in un tweet il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak.

Duro il presidente ucraino: qualsiasi tentativo delle forze russe di far saltare in aria la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, inondando il territorio ucraino e prosciugando la centrale nucleare di Zaporizhzhia, significherà che Mosca sta “dichiarando guerra al mondo intero”.

Per Stoltenberg “se i russi abbandoneranno Kherson sarà un’altra vittoria per l’Ucraina”. Secondo gli Usa finora sono 100mila i soldati russi morti i feriti. Numeri simili tra gli ucraini.