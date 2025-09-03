Zen, il consiglio comunale dà il via libera alla nuova piazza

Le opposizioni: "Un passaggio atteso da anni"

PALERMO – “Il Consiglio comunale ha approvato l’ultimo atto necessario che consentirà di mettere finalmente a gara il progetto per la realizzazione della piazza dello Zen. Si tratta di un passaggio amministrativo atteso da anni e particolarmente significativo, perché consente di dare concretezza a un’opera che il quartiere aspetta da troppo tempo”.

Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere del Partito Democratico, Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi, del Movimento 5 Stelle, Randazzo, Amella e Giuseppe Miceli, di AVS, Giambrone e Mangano, di Oso, Argiroffi e Forello, del Gruppo Misto, Carmelo Miceli e Giaconia, e Franco Miceli.

“La vicenda della piazza dello Zen ci ricorda quanto sia lungo e complesso il percorso che porta da una richiesta dei cittadini alla sua effettiva realizzazione, ma conferma anche l’importanza di accompagnare con continuità e serietà i processi decisionali”.

“Come opposizione abbiamo ritenuto doverosa l’approvazione immediata di questo atto, e proprio il contributo nella redazione degli emendamenti correttivi, insieme alla nostra presenza compatta in aula hanno permesso di raggiungere il risultato del voto e del voto unanime: siamo convinti che il futuro del quartiere passi anche attraverso spazi pubblici di qualità e che la città nel suo complesso abbia bisogno di segnali concreti di attenzione verso le periferie. Adesso si proceda spediti verso la messa a gara”.