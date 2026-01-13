Zen, le associazioni chiedono un incontro al sindaco e al prefetto

"Attivare un percorso condiviso di confronto"

PALERMO – La rete di associazioni, enti del Terzo settore, parrocchie e cittadini che il primo dicembre hanno promosso a Palermo gli “Stati generali per l’infanzia, l’adolescenza e le politiche giovanili” che si sono tenuti alla parrocchia dello Zen, ha formalmente chiesto un incontro urgente al prefetto Massimo Mariani e al sindaco Roberto Lagalla, con l’obiettivo di “attivare un percorso condiviso di confronto istituzionale, dando seguito agli impegni emersi durante l’assemblea”.

“Pronti a contribuire”

“Vogliamo essere costruttori e costruttivi”, si legge nella lettera, che evidenzia come la rete sia “pronta a mettere a disposizione competenze, spazi e relazioni”. Tuttavia, per tradurre le proposte in interventi efficaci, sono chiesti “un’azione congiunta, un impegno formale da parte delle istituzioni, un calendario chiaro di incontri”.

Le priorità

Tra le priorità indicate spicca l’avvio di processi strutturali di coprogettazione e co-programmazione, nel rispetto del Codice del Terzo settore. La lettera richiama anche l’esigenza di un coordinamento permanente tra istituzioni, scuole e Terzo settore, “per superare la frammentazione degli interventi e creare una rete educativa capace di prevenire, non solo reprimere”.