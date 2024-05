Zeoli guarda avanti: “Affronteremo giocatori che non perdonano”

Le parole del tecnico rossoazzurro

CATANIA – L’analisi di mister Michele Zeoli a fine match è quelle lucide e pragmatiche. Nessuno spazio all’interpretazione per un tecnico che chiede ai suoi di calarsi ancor di più nella determinazione e nell’umiltà necessaria del momento. Ma anche nell’approccio che stasera non è stato dei migliori.

“Sono andato subito verso gli spogliatoi. Mi ha dato fastidio prendere gol, per fortuna abbiamo avuto un super Furlan. Non mi aspettavo questo approccio ma c’è stata anche la bravura degli avversari”.

“Loro avevano qualità”

“Loro hanno fatto una partita molto offensiva ed avevano qualità in tutte le parti del campo. Noi forse non avevamo lì davanti gli attaccanti giusti: non mi aspettavo questa passività quando non avevamo la palla.

Noi dobbiamo osare di più ed anche tra Wellbeck e la difesa c’era troppa distanza, cosa che non è accaduta a Caravaggio.

E poi l’occasione più ghiotta nel primo tempo l’abbiamo avuta noi con Cicerelli: era quella la partita che avevamo preparato”.

Otto squadre rimaste

“Siamo rimasti in otto squadre. Ci sta che si conceda dello spazio ma davanti si deve fare di più. Noi dobbiamo essere più cinici perchè adesso un gol avanti ci serve. In questo momento ci sono squadre importanti con giocatori importanti che non perdonano e questo dobbiamo saperlo”.