Zeoli lancia la carica: “Bisogna pensare al Cerignola e non all’allenatore”

Recuperati Chiricò, Rocca e Bocic

CATANIA – “Abbiamo preparato bene la gara e recuperiamo Chiricò, Rocca e Bocic dopo averli preservati in occasione della partita di Coppa, per via di piccoli acciacchi. Stamattina sono stato chiaro, con i ragazzi: ho detto che prima della partita con il Picerno ho parlato di un punto di partenza e adesso serve la conferma. Ho chiesto di ripartire guardando la classifica, paradossalmente: anche se non è bella, credo che bisogna guardare in faccia la realtà e pensare di più al Cerignola che alle voci sull’allenatore”.

Parole di Michele Zeoli prima della partenza per la trasferta che domenica sera alle 18.30 vedrà i rossoazzurri affrontare l’Audace Cerignola. “Con il Picerno, oltre al passaggio del turno, ho avuto la possibilità di portare un maggior numero di elementi nel progetto e quindi di avere varie soluzioni a livello tattico, dall’inizio o in corsa; sto cercando di coinvolgere tutti perché è giusto così. Il Cerignola fino a poche giornate fa era una delle squadre imbattute, dunque dà l’idea di avere compattezza e solidità. La rispettiamo, com’è giusto fare sempre in questo campionato, però io in questo momento pongo l’attenzione sul Catania.

“Bisogna creare un muro”

“Bisogna ripartire e ho detto ai ragazzi che dobbiamo creare un muro: mercoledì abbiamo messo un mattone, adesso ne dobbiamo mettere altri e non dobbiamo spostare l’attenzione sul futuro prossimo e su quello che potrà essere ma dobbiamo concentrarci sull’avversario e la partita. In questo momento, l’obiettivo è il presente e stop. Il miglioramento più importante che mi attendo? Mi piacerebbe affrontare in modo diverso e tutti insieme un eventuale momento di difficoltà, che durante la gara ci può stare”, ha concluso mister Zeoli.