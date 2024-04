Zeoli: “Recuperiamo le energie”. Modica: “Il rigore? giudicate voi”

Le dichiarazioni dopo il derby Catania-Messina

CATANIA – Michele Zeoli e Giacomo Modica: due allenatori, due visioni, due approcci differenti. In salastampa, a fine derby, tirano le fila di novanta minuti (e oltre) tiratissimi.

Le parole di mister Zeoli

L’analisi del tecnico rossoazzurro è quelle pragmatiche: “Da quando sono arrivato, non ho mai detto che vedrete un Catania spumeggiante. E non lo vedrete. Questa squadra si porta dappresso ansie, paure ma poi sa mettere in campo quello che avete visto anche stasera”.

“Adesso andiamo a Sorrento a trovare un altro avversario che non regalerà niente a nessuno. Cerchiamo di recuperare energie e vediamo. Cerco di godermi un pò la vittoria. Mancano poche partite e dobbiamo solo pensare a fare punti, la Coppa Italia ha nascosto tante cose.

È stata una settimana dove si è lavorato tantissimo con una partecipazione di tutti. Una settimana da rivivere se poi arrivano queste vittorie”.

Le parole di mister Modica

Dente avvelenato e, senza giraci troppo attorno, mister Giacomo Modica punta il dito verso le decisioni della giacchetta nera: “La direzione arbitrale? Posso dirlo in sincerità? A me non è piaciuta. Il rigore? Secondo me, non c’era ma io sono di parte; non ne voglio parlare, parlatene voi. A noi è un anno che non danno rigori”.

Ed ancora: “Purtroppo stiamo incappando in una stagione particolare ma non voglio togliere meriti a nessuno. Io devo elogiare i miei perchè abbiamo fatto un’ottima prestazione e un ottimo calcio.

Mi dispiace per i nostri tifosi che hanno avuto il veto ma spero che abbiano apprezzato la nostra prestazione.

Quello che abbiamo fatto ha dimostrato che questa squadra è viva e abbiamo giocato una bella partita davanti a un grande pubblico”.