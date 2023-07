Zes unica per il Sud, Schifani: ‘Atto concreto per ridurre il gap con il Nord’

Il commento del governatore dopo l'ok della Commissione europea

“Il via libera della Commissione europea alla creazione di una Zes unica per il Sud Italia è un’ottima notizia per tutte le regioni del Meridione e un atto concreto che va nella direzione di colmare il gap che separa le regioni del Sud da quelle del Nord”.

Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in merito alla notizia dell’ok dato dalla responsabile della Concorrenza della Commissione Ue Margrethe Vestager, al ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto sulla proposta del governo italiano all’istituzione di una Zona economica speciale per l’intero Sud superando le attuali otto.

“Si tratta di un risultato importante e per questo va un grande apprezzamento al lavoro svolto dal ministro Fitto nell’interesse di tutto il Sud Italia”, conclude Schifani.