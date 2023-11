Zichichi a Erice: “Un mondo con più scienza sarebbe senza guerra”

I 60 anni del Centro Ettore Majorana

1' DI LETTURA

ERICE (TRAPANI) – Il professore Antonino Zichichi, 94 anni, fondatore del Centro Ettore Majorana, ha partecipato oggi alle celebrazioni per i 60 anni dalla nascita dell’istituzione. Nel pomeriggio all’istituto Majorana ha scoperto il bassorilievo in bronzo “Madonna della pace” dell’artista Umberto Mastroianni.

Le sue parole

Accompagnato dai figli Fabrizio e Lorenzo, lo scienziato ha detto: “Il mio sogno è quello di sempre, diffondere la cultura scientifica. Un mondo con più scienza sarebbe un mondo senza guerra. Ci battiamo sempre per diffondere la pace”. Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto nazionale dei Fisici nucleari e condirettore della scuola di Fisica subnucleare al Centro Majorana, ha letto in mattinata “l’addendum” al manifesto firmato 40 anni fa da circa 100 scienziati a favore della pace.

Il manifesto per la pace

Poi ha ha affermato: “La scienza ha un ruolo per la società e 40 anni fa Zichichi, insieme ai suoi collegi scienziati, ha prodotto questo manifesto perché ci si è resi conto la scienza poteva aveva un ruolo politico. Ora rilanciamo questo manifesto. Dopo la pandemia che ha messo in luce il ruolo centrale della scienza, dopo le emergenze planetaria e ora la guerra attuale, è ora che gli scienziati dicano la loro e aiutino un processo di pace per far sì che il futuro del nostro Pianeta e della nostra società sia roseo“.

