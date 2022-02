Zingaretti e Oddati a Palermo per l’iniziativa ‘La democrazia malata’

L'appuntamento è per lunedì 28 febbraio alle 17 nell'Oratorio Sant'Elena e Costantino

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il responsabile delle Agorà del Pd, Nicola Oddati, saranno a Palermo lunedì 28 febbraio per partecipare all’iniziativa ‘La democrazia malata’ nell’ambito delle Agorà democratiche.

L’appuntamento è alle 17 nell’Oratorio Sant’Elena e Costantino. Interverranno, sia in presenza che in modalità web, esponenti ed amministratori del Pd, docenti universitari, rappresentanti del mondo dell’informazione e della società civile. L’iniziativa è aperta al pubblico in presenza, nel rispetto della normativa Covid, e potrà essere seguita via web sulla pagina Facebook del Pd Sicilia.