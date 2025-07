Zona industriale di Catania, tentano furto in uno stabilimento dismesso

I due uomini sono stati arrestati

CATANIA – Due uomini, di 20 e 35 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi mentre cercavano di smontare e rubare materiale ferroso all’interno di uno stabilimento abbandonato nella zona industriale del capoluogo etneo.

L’allarme e l’intervento dei militari

L’allerta è scattata in tarda mattinata, a seguito di una segnalazione al 112. La chiamata indicava movimenti sospetti all’interno del Blocco Palma, in contrada Torrazze. Le pattuglie sono arrivate rapidamente sul posto, dove hanno notato una station wagon con a bordo 20 barre in ferro, lunghe tre metri ciascuna, già caricate nel piazzale dell’ex stabilimento.

Gli attrezzi da scasso e il sequestro

All’interno dei capannoni, i militari hanno trovato i due uomini intenti a smantellare le strutture in ferro. Avevano con sé martelli, seghetti, pinze, un piede di porco, un flessibile elettrico e persino un gruppo elettrogeno per alimentare gli strumenti.

Fermati e messi in sicurezza, i due sono stati arrestati in flagranza. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’Autorità Giudiziaria, convalidato l’arresto, ha disposto per il 35enne gli arresti domiciliari, mentre il 20enne dovrà presentarsi periodicamente per la firma alla Polizia Giudiziaria.

Resta ferma la presunzione d’innocenza per gli indagati fino a sentenza definitiva di condanna.