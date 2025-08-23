Spiagge, La Vardera lancia il ‘daspo balneare’ e punta Capo Gallo

Le parole del leader di Controcorrente

Ismaele La Vardera adesso punta Capo Gallo: “La Regione espropri quel pezzo di terra, l’accesso deve essere gratuito. Mondello ora sarà sporca? A lavoro per un Disegno di legge sul Daspo balneare”. Il deputato regionale di Controcorrente annuncia le prossime iniziative.

La Vardera e le prossime iniziative

“Abbiamo dato il via a qualcosa di straordinario – esordisce La Vardera in diretta sui social – finalmente il governo ci ha ascoltato sulla questione Mondello e dopo che sono stati aboliti i tornelli su tutta l’Isola, ora aspetto che vengano smontate le staccionate che separano i lidi dalla battigia. Ancora oggi non riesco a comprendere come gli altri deputati ed i politici non si sono mai accorti di nulla in oltre 100 anni di concessione”.

“Mi è stato recriminato – aggiunge La Vardera – che ora Mondello sarà sporca e piena di inciviltà, bene ho chiesto ai miei uffici di mettere in piedi un disegno di legge che preveda un Daspo Balneare, così che funga da deterrente per chi non rispetta la legge quando si trova in spiaggia”.

Il deputato punta Capo Gallo

Il deputato regionale punta Capo Gallo: “Chiederò alla Regione e all’assessore Savarino di espropriare quel pezzo di terra privato che rende accessibile solo a pagamento una delle più belle riserve che abbiamo nel palermitano. Un lavoro su Capo Gallo che ha iniziato il collega dei Cinque Stelle, Adriano Varrica e che vorrei portare avanti assieme a lui. Le nostre coste devono essere liberi e fruibili a tutti, i cittadini sono stanchi di dover pagare per cose che dovrebbero essere libere. E io non posso che essere con loro”.