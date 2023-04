Zuppi: “Stato di emergenza sui migranti? La vera emergenza è Lampedusa”

Il ministero dell'Interno potrebbe avvalersi della Croce rossa italiana

‘Stato di emergenza sui migranti? La vera emergenza è Lampedusa da mesi. Può essere che serva a dare davvero risposte definitive ma emergenza è un fenomeno molto maggiore di questo’, dice il presidente dei vescovi italiani Zuppi, che critica anche la nuova stretta del governo alla protezione speciale per i richiedenti asilo: ‘Almeno facciamo bene la protezione normale’, dice. Le nuove misure sono previste da un emendamento del governo al decreto Cutro all’esame del Senato.

Tra le novità introdotte da un emendamento al decreto migranti proposto dal governo e depositato nella commissione Affari costituzionali del Senato la previsione che fino al 31 dicembre 2025 il ministero dell’Interno potrà avvalersi della Croce rossa italiana per la gestione dell’hotspot di Lampedusa “al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza” in quel centro. In base all’emendamento, inoltre, alla struttura di Lampedusa saranno estese le deroghe previste dall’articolo 10 del decreto, ossia si potrà derogare al codice dei contratti pubblici bypassando di fatto i bandi di gara.

Stanziati altri 853 milioni per l’accoglienza.