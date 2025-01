I vincitori ad Agrigento ed in provincia di Catania

CATANIA – Il 10eLotto premia la Sicilia. Nell’Isola sono stati vinti complessivamente 19mila euro grazie a un 7 Oro da 10mila euro centrato a Grammichele, in provincia di Catania e a un 6 Oro da 9mila euro centrato ad Agrigento.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 124,9 milioni da inizio anno.