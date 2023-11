Evitato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche

AUSTRALIA – 14enne salva la vita a 20 studenti. Un atto di coraggio e prontezza di una studentessa australiana ha scongiurato una potenziale tragedia a North Casino, nel Nuovo Galles del Sud.

Salva la vita agli altri studenti: la dinamica

Isabelle Miller, di soli quattordici anni, si è trovata al volante di uno scuolabus in corsa verso una stazione di servizio, piena di distributori di benzina. La situazione si è presentata quando l’autista e l’insegnante di servizio si sono assentati momentaneamente dal veicolo, lasciando a bordo 20 studenti.

Le telecamere di sorveglianza di un mini market vicino hanno catturato il momento critico. Il filmato, diventato virale in pochi minuti, mostra l’autobus attraversare la strada in direzione delle pompe di benzina, con la Miller che, in un lampo di coraggio, afferra il volante, deviando il mezzo e scongiurando un potenziale disastro. La sua azione tempestiva ha garantito la sicurezza di tutti gli studenti a bordo, evitando un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche.



TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE