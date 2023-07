1943-2023, Sbarco in Sicilia: 4 giorni di convegno a Catania

Dal 7 al 10 luglio prossimo il centro "Le Ciminiere"

CATANIA – Dal 7 al 10 luglio prossimo il centro “Le Ciminiere” di Catania sarà il fulcro delle manifestazioni commemorative di “1943-2023, Sbarco in Sicilia “, in ricordo degli 80 anni dall’avvenimento, fondamentale per le sorti dell’Italia nel secondo conflitto mondiale. Per l’occasione il Museo storico dello sbarco in Sicilia-1943 prolungherà il proprio orario sino alle ore 19 (ultimo ingresso alle ore 17) e resterà aperto anche di lunedì (consueto giorno di chiusura settimanale) per accogliere i congressisti e turisti che prenderanno parte all’International Forum “Operazione Husky, tra storia e memoria”. Il convegno internazionale è il frutto dei congiunti sforzi organizzativi della Città metropolitana di Catania e dell’International Forum Peace Security & Prosperity, fondato e presieduto da Steve Gregory, canadese, ex colonnello, noto per aver organizzato in Sicilia marce “per il ricordo e la pace “. Tra gli organizzatori del convegno anche il Comune e il quotidiano “La SiciliaIl forum si aprirà venerdì 7 luglio alle ore 9.30 nella sala C3 con i saluti delle autorità: l’ambasciatore del Regno Unito in Italia, Edward Llewellyn; il sindaco metropolitano Enrico Trantino; i rappresentanti della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assemblea regionale AD aprire i lavori, oltre a Gregory, il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante dell’Esercito in Sicilia, i rappresentanti delle ambasciate di Canada ed USA, l’addetto militare dell’ambasciata della Repubblica federale di Germania col. Thomas Reiberling e il console generale della Niaf Joseph Lonardo. Durante il convegno saranno proiettati documentari. Di sera sono in programma concerti della banda della Brigata meccanizzata Aosta e dell’orchestra e coro del Teatro Massimo Vincenzo Bellini.