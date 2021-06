Mattia Pintaudi, 17 anni, (nella foto) è morto ieri sera in un incidente stradale a Ficarra per uno scontro con un furgone. Si indaga sulla dinamica che ha portato al decesso del giovane.

Un ragazzo di 17 anni, Mattia Pintaudi, è morto ieri sera in un incidente stradale a Ficarra (Me). Il giovane si trovava a bordo della sua Vespa 50 sulla strada provinciale 114 e ha avuto un frontale con un furgone Merceds guidato da un uomo di 59 anni. Il ragazzo è balzato dalla sella battendo la testa. Sul posto è subito giunto l’elisoccorso, ma Pintaudi è deceduto durante il trasporto in ospedale. I vigili urbani stanno lavorando sulla dinamica dell’incidente.

Mattia era un combattente, un campione di kickboxing: nel corso degli anni aveva conquistato diversi titoli a livello nazionale ed europeo in questa disciplina. A settembre avrebbe dovuto partecipare ai campionati mondiali in Slovacchia come membro della nazionale di Kick Boxing Light Contact. Si allenava nella palestra White Tiger di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Il giovane atleta che aveva vinto due campionati italiani di categoria, si era classificato terzo all’europeo del 2011, con la sua partecipazione al mondiale aveva ottenuto, nel 2010, un ottimo quarto posto.