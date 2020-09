Sul posto la Polstrada, il 118 e l'Anas. Lunghe code in mattinata.

PALERMO – Pioggia e incidenti hanno mandato in tilt nelle ultime ore un tratto dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Due gli scontri avvenuti tra lo svincolo di Carini e le gallerie nella zona di Isola delle Femmine, con quattro auto coinvolte.

Il primo si è verificato intorno alle 10 all’altezza di Capaci: a schiantarsi sono state due macchine, uno dei conducenti è rimasto lievemente ferito. I sanitari del 118 l’hanno trasportato all’ospedale di Villa Sofia, mentre la Polstrada e l’Anas sono intervenuti sul luogo dello schianto.

Intorno a mezzogiorno, un altro incidente, in questo caso all’altezza dello svincolo di Carini. Due i mezzi coinvolti, ma per fortuna non si sono registrati feriti. Forti rallentamenti al traffico, ma i disagi sono terminati con l’arrivo dei soccorsi e la rimozione delle auto dalla carreggiata.