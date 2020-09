PALERMO – “In Settima Commissione, abbiamo incontrato l’assessore alle attività sociali, Giuseppe Mattina per parlare dell’attuale situazione della Città dei Ragazzi”. A renderlo noto Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo dellUdc, che prosegue: “Manca il personale perché nel contratto di servizio della Reset non sono previste somme per quest’importante risorsa del territorio, mancano specifiche convenzioni con associazioni o enti che possano gestire le attività ludico-ricreative, mancano le somme in bilancio perché non è stato previsto alcun impegno di spesa. In sintesi, manca tutto e al momento non si intravede la luce in fondo al tunnel. Ci troviamo di fronte all’ennesimo fallimento dell’amministrazione Orlando, che tenta di galleggiare fra una priorità e l’altra in una emergenza senza fine, lasciando i cittadini privi di qualunque servizio. Cosi anche un servizio ricreativo come la Città dei Ragazzi rischia di morire definitivamente se non si trovano soluzioni immediate. Mercoledì prossimo, 22 maggio, tutti i consiglieri che compongono la Commissione incontreranno in viale Duca degli Abruzzi, nella sede della Città dei Ragazzi, tutti i soggetti che hanno responsabilità, dall’assessore Mattina, al vicesindaco Fabio Giambrone, ai dirigenti del Coime, della Reset e di Ville e Giardini”.