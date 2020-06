Minaccia l’ex con l’acido

Il flacone era nascosto in un borsone tra i vestiti. L'uomo non si sarebbe mai rassegnato alla fine della storia

Si era dato all’inseguimento della sua ex con una bottiglia di acido solforico nel bagagliaio di un’auto a noleggio, nascosto in un borsone tra i vestiti; l’ultimo di una serie di episodi che avrebbero evidenziato un comportamento ossessivo e violento nei confronti della donna. In base a questi elementi, i carabinieri hanno arrestato un quarantenne per stalking, a Cesano Maderno (Monza).

Mercoledì scorso una 41enne ha chiamato il 112, dicendo di essere tallonata dal suo ex in un inseguimento d’auto. Secondo la donna, poco prima dell’arrivo dei carabinieri di Desio lui sarebbe riuscito a farla accostare e avrebbe provato ad aprire la portiera della sua auto. Le prime ricostruzioni suggerirebbero la mancata rassegnazione dell’uomo alla fine della storia d’amore: fin dalla separazione avrebbe tempestato l’ex di chiamate e messaggi per vari mesi, e sarebbe arrivato anche a episodi di violenza non denunciati e minacce di morte.