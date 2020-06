CORLEONE (PALERMO) – E’ stata ridotta in frantumi la targa dedicata a Ninni Cassarà a Ficuzza, nel Palermitano. A pochi giorni dalla commemorazione della strage di Capaci, la lastra di marmo è stata trovata per terra, insieme al palo che la reggeva, abbattuto e finito sull’asfalto.

La targa dedicata al capo della squadra mobile di Palermo assassinato da Cosa nostra il 6 agosto 1983 insieme all’agente di polizia Roberto Antiochia, era stata realizzata e collocata presso il Bevaio Borbonico di Ficuzza nel 2013, in occasione dell’intitolazione della strada a Cassarà, che da ragazzo trascorreva lì le sue vacanze.

“Per noi si tratta di un simbolo importantissimo – dicono dal Comune di Corleone – che va subito ripristinato. Non sappiamo ancora cosa sia successo, se si tratta del triste risultato di un raid vandalico o di un incidente d’auto, ma insieme alle forze dell’ordine stiamo cercando di fare luce sulla vicenda. Teniamo molto a questa targa, per questo abbiamo già avviato l’iter per collocarne una nuova. E’ già in fase di realizzazione, sarà riposizionata entro sabato”.