Interactive Key Award a Milano

PALERMO – All’Auditorium IULM di Milano, il 22 maggio la digital agency siciliana IM*MEDIA con sede a Palermo, Milano e Firenze, si è aggiudicata due premi in occasione del 20° Interactive Key Award, Festival dedicato alla comunicazione pubblicitaria all digital su web e mobile, grazie ai progetti realizzati per l’Assemblea Regionale Siciliana e Felce Azzurra. Quest’anno a partecipare al Premio Nazionale della Comunicazione Online sono stati 200 progetti, presentati da importanti realtà nazionali e internazionali, appartenenti a 26 categorie suddivise in tre sezioni: Web Sites, Digital Tools, Categorie Speciali e presentati a una giuria di quaranta esperti nel settore: direttori marketing di aziende italiane, creative directors, esperti di comunicazione e giornalisti di testate specializzate.

I riconoscimenti assegnati all’agenzia sono:

• nella categoria “Media&Educational, P.A.” per il progetto del nuovo sito dell’Assemblea Regionale Siciliana per la quale IM*MEDIA ha progettato e sviluppato www.ars.sicilia.it, un portale pensato per illustrare le attività dell’ARS, raccontarne l’identità e farne un’istituzione aperta al dialogo, adeguandola allo scenario di progressiva trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni;

• nella categoria “Display ADV” per la campagna di lancio e promozione della linea Felce Azzurra BIO. In linea con i touchpoint comunicativi di Felce Azzurra BIO, ha previsto un video teaser, post ed esperienze interattive su Facebook e post e stories su Instagram, fedeli all’obiettivo di trasportare l’utente in un mondo che profuma di buono.

“Sono molto orgoglioso per questi riconoscimenti – commenta Pasquale Esposito Lavina, Presidente di IM*MEDIA – perché danno ancora più valore all’approccio integrato alla comunicazione che negli anni abbiamo costruito e mettiamo a disposizione dei nostri Clienti. Ed è un orgoglio ancora più grande poter lavorare a fianco di importanti realtà come Paglieri e ARS”.