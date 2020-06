PALERMO – Primi passi per la realizzazione di un Centro comunale di raccolta in via Nicoletti, a Sferracavallo. Questa mattina l’area è stata ufficialmente consegnata a Rap: l’isola sarà la terza dopo Brancaccio e piazzetta della Pace. Poi toccherà alla rotonda di via Oreto e via Armida a Mondello.

“Oggi sono state definite le attività sui lavori preliminari necessari alla realizzazione del Ccr – spiega Norata. Si parte con attività di diserbo e pulizia dell’area, realizzazione pavimentazione con conglomerato bituminoso, nonché il completamento della recinzione interna. Già da domani le squadre di operai della Rap saranno all’interno dell’area per renderla operativa quanto più velocemente possibile. L’attivazione dei Ccr è infatti un obiettivo che ci siamo prefissi di raggiungere in tempi rapidi come sollecitato dallo stesso Sindaco, sia alla Rap che agli uffici comunali competenti, nell’ambito del piano per l’aumento della raccolta differenziata in città”. Una volta terminata la prima sistemazione dell’area, si procederà all’allestimento con tutte le attrezzature. Intanto continua a crescere il gradimento dei cittadini nei confronti dei due centri già attivati, con quantitativi sempre crescenti di rifiuti smaltiti. Nel mese di maggio sono state complessivamente 280 le tonnellate di materiali raccolti, di cui 220 in viale dei Picciotti. Importante il conferimento di sempre più ingombranti, segno che i cittadini cominciano a comprendere l’importanza di un corretto smaltimento anche per il decoro cittadino. Questo mese, persino strumenti musicali e piccole canoe sono state consegnate in viale dei Picciotti. L’impegno dell’Amministrazione è quello di attivare in città altri 11 centri di raccolta.

“I centri di raccolta – afferma l’assessore Giusto Catania – sono una straordinaria risorsa per la città, non soltanto sul piano pratico perché facilitano il corretto smaltimento dei rifiuti e facilitano la gestione alla Rap, ma anche perché mostrano in modo concreto e tangibile ai cittadini la vicinanza dell’amministrazione e dell’azienda e favoriscono un fondamentale rapporto di fiducia”. Per il sindaco Leoluca Orlando invece “registriamo ancora una volta il successo dei Centri di raccolta che possono davvero segnare il punto di svolta per la pulizia e il decoro in città. L’invito che rivolgiamo ai cittadini che già li usano è quello di farsi essi stessi promotori, facendo “pubblicità” e innescando un sano movimento civico. L’impegno dell’Amministrazione è massimo, ma solo con la collaborazione e l’impegno di tutti sarà possibile rendere Palermo pulita e aumentare la differenziata per la tutela della salute e dell’ambiente”.

LE REAZIONI

“L’amministrazione comunale continua a prendere in giro la popolazione istituendo i cosidetti “centri di raccolta” che non consentono al cittadino di avere ridotto la propria tassazione – dice il capogruppo di Fi in Settima circoscrizione Pitro Gottuso – Per quanto riguarda il sito del centro di raccolta di via Rosario Nicoletti, lo si ritiene non idoneo per il semplice fatto che è insicuro, giacchè sorge sotto i cavalcavia degli svincoli autostradali di Tommaso Natale, oggetto nel recente passato di interventi manutentivi e si sconosce se tali interventi fossero esaustivi o provvisori. Inoltre si ritiene che la parte sottostante a qualsiasi cavalcavia deve essere, sempre, resa accessibile alle autorità per verifiche e accertamenti manutentivi. Riteniamo insomma che debba essere realizzata un’isola ecologica, anzichè un centro di raccolta, anche nella stessa via ma in un sito diverso da quello consegnato alla Rap”.