Giorgia, De Gregori, il Volo

L’estate dei concerti in Sicilia è ricca di appuntamenti imperdibili su tutti i fronti: tantissimi artisti di diverso calibro e genere si contenderanno i palchi più prestigiosi dell’isola per i prossimi mesi.

Luglio

Si parte già dal 6 luglio con l’atteso ritorno di Giorgia , che dopo aver calcato il palco del Pal Art Hotel di Acireale si esibirà al Teatro di Verdura di Palermo. L’11 luglio è la volta degli America : la storica formazione anglo-statunitense di musica folk-country, celebre per brani come A Horse with No Name e Ventura Highway, terrà l’atteso concerto al Teatro Antico di Taormina. Il giorno dopo, ma nella stessa location, un altro grande nome del panorama della musica internazionale: sbarca in Sicilia il leggendario batterista dei Pink Floyd, Nick Mason , che accompagnato da musicisti d’eccezione come Gary Kemp degli Spandau Ballet, proporrà il progetto “Nick Mason’s Saucerful Of Secrtes”, uno spettacolo dedicato alle prime opere della band inglese.

Il 18 vedrà due noti artisti della scena musicale italiana esibirsi nell’isola: Marco Mengoni , reduce dal successo dell’ultimo disco “Atlantico”, uscito lo scorso novembre, che terrà un concerto a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, e il cantautore bolognese Calcutta , uno dei più apprezzati volti della scena indie, che lo terrà al Complesso Monumentale Castello a Mare di Palermo. Il 21 e il 23, invece, si tingono di classicismo con l’esibizioni del trio di tenori Il Volo, il primo al Teatro di Verdura di Palermo, il secondo al Teatro Antico di Taormina.

Il 25 anche il leggendario cantautore Francesco De Gregori calcherà il palco del teatro palermitano. Nella cornice del Castello di Donnafugata a Ragusa, il concerto dei maestri dell’alternative-rock made in Italy Marlene Kuntz : in attività ormai da più di trent’anni, torneranno nell’Isola per un eccezionale appuntamento il 26 luglio. Dopo il successo dell’ultimo singolo “In questa nostra casa nuova”, cantata a due voci, e un tour che sta riempiendo i palazzetti di tutta l’Italia, sbarcano in Sicilia due artisti cardine del panorama pop italiano: Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto il 27 allo Stadio San Filippo di Messina. Si chiude con il concerto dei Subsonica , previsto per il 28, il calendario degli appuntamenti musicali di luglio: la band, artefice di una commistione originale tra rock e musica elettronica che li rese uno dei complessi di spicco degli anni ’90, porteranno al Teatro Antico di Taormina l’ultimo album 8, pubblicato lo scorso ottobre, ed alcuni dei loro brani più celebri.

Agosto

Atteso per il primo di agosto il concerto di Massimo Ranieri : il celebre cantante e showman napoletano in concerto al Teatro Antico di Taormina con il progetto “Malìa Napoletana” dedicata al repertorio del jazz partenopeo anni ’50 e ’60, che riproporrà anche il giorno seguente al Complesso Monumentale Castello a Mare di Palermo. Il secondo del mese, invece, porterà nell’Isola anche Irama , che si esibirà al Teatro Antico di Taormina, e Carl Brave , rapper romano arrivato alla ribalta grazie al progetto condiviso con Franco126, che si esibirà alla Villa Bellini di Catania. Previste tre date al Teatro Antico di Taormina per Eros Ramazzotti: l’artista romano, che ha dovuto sospendere i live per ben due mesi a causa di un intervento alle corde vocali, è pronto per intraprendere un nuovo tour che toccherà anche diverse città europee, oltre che l’isola il 3, il 4 e il 6. Il 9 è la volta dei Negrita , che suoneranno alle scalinata della Cattedrale di Noto, in provincia di Siracusa, e di Cristiano De André , che reinterpreterà l’album “Storia di un impiegato” del padre Fabrizio De André all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea, in provincia di Catania.

Due date anche per il gruppo indie-rock Pinguini Tatci Nucleari , la prima l’11 in occasione dell’Alcart Fest di Alcame, e la seconda il 12 per il Mish Mash Festival di Milazzo, che ospiterà anche Nada giorno 14. Tre date previste anche per un altro rinomato volto femminile del cantautorato italiano: sarà la volta di Fiorella Mannoia che si esibirà alla ​ piazza Libertà di Ragusa il 16, al Teatro Antico di Taormina il 17 e al Teatro di Verdura di Palermo il 19. Il 17 sarà anche la volta di Max Gazzè , che terrà un concerto alle scalinate della Cattedrale di Noto. A fine mese il Teatro Antico di Taormina farà da location per tre concerti di due artisti diventati ormai leggendari nel panorama nazionale e non solo: il primo a calcare il palco dell’antico teatro sarà il cantautore romano Antonello Venditti il 27, mentre il 30 e il 31 toccherà al tenore Andrea Bocelli . Ultimo evento da segnalare è il concerto del milanese Ernia , artista divenuto punto fermo del panorama rap italiano grazie allo stile che combina conscious rap al cantautorato, che si terrà allo spazio eventi Zouk di Catania.