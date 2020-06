Tria boccia i minibot ipotizzati dalla Lega per i debiti arretrati della pubblica amministrazione. Il ministero dell’Economia ‘ha girato parere negativo’, spiega. La Lega insiste e Giorgetti torna sul paragone minibot-soldi del Monopoli: “Ci giocavo, conosco le regole e se dai fiducia alla moneta, questa acquista valore”. Di Maio ha incontrato Beppe Grillo per discutere della riorganizzazione del Movimento. Lunedì incontro Conte-Weber a Palazzo Chigi: tappa romana del tour che il leader Ppe sta facendo in Europa.