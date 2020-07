Droga nella casa disabitata

PALERMO – I carabinieri hanno arrestato a Palermo un diciannovenne, Cristian Paolo Silvestri, accusato di detenzione di droga a fini di spaccio. I militari lo hanno sorpreso in una casa disabitata nel quartiere del Capo, in via Pietro Fudduni. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare sono stati sequestrati 970 grammi di marijuana, 54 grammi di hashish, 9 grammi di cocaina e 122 euro. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di dimora.