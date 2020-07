TRAPANI – Luciano Pipitone, 47 anni, di Trapani, rimasto gravemente ferito lo scorso 31 maggio in un incidente stradale, è morto oggi nell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. L’uomo, che viaggiava su una bici nei pressi dell’imbarcadero per le Egadi, è stato investito e scaraventato per terra da un’utilitaria, riportando un politrauma. (ANSA).