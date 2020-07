Rifiuti in fiamme a Palermo

PALERMO – Nel quartiere Zen a Palermo durante la notte sono stati incendiati diversi cumuli di rifiuti. Per ore sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno reso irrespirabile l’aria. In alcune zone della città, come al Villaggio Santa Rosalia, la raccolta è saltata per alcuni turni e la spazzatura è già accumulata fuori dai contenitori. Un altro incendio è stato appiccato in via Alloro. Qui il fumo prodotto dalla spazzatura ha invaso l’abitazione di un disabile rimasto intossicato. E’ stato soccorso dai sanitari del 118. Altri incendi rifiuti a Termini Imerese, dove anche qui la raccolta dei rifiuti da giorni è ormai in crisi. Incendi di sterpaglie si sono verificati anche a Valla Paradiso, nelle Petralie e a Palazzo Adriano.

(ANSA).