Sagra del tonno a Favignana

Alcuni tra gli eventi più importanti di questo weekend in Sicilia.

Teatro

Il fine settimana catanese ospita tre appuntamenti teatrali: “Habitus”, in scena al teatro Machiavelli sabato alle 20:30 e domenica 18:30, sul tema delle convenzioni sociali, ormai entrate nel nostro modo di vivere e di operare nelle vicende di tutti i giorni, lo spettacolo di burattini “Pinocchio il furbo”, al tetro Zig Zag sabato alle 18:00 e domenica alle 11:00, ispirato al racconto di Gianni Rodari e la commedia “Aci e Galatea”, che vedrà l’attrice e scrittrice Marzia Ciulla esibirsi a piazza Maravigna sabato alle 22:00.

Sagre e Mercati

Il fine settimana al Mercato Sanlorenzo di Palermo rivisita il kebab in stile siciliano, preparato con carni ragusane, cipolle rosse di Partanna e prodotti nostrani. In programma domenica alle 21:30 anche lo spettacolo del gruppo “A noi piace vintage”, cover band che esegue brani del repertorio italiano eseguiti con l’ironia del cabaret. Favignana e Marettimo ospitano il “Fishtuna”, festival dedicato al tonno di prima scelta e all’antica tonnara: a disposizione dei partecipanti workshop, coking show, mostre fotografiche e intrattenimento musicale.

L’Autoparco comunale di Trapani apre le porte per la “Fiera Campionaria Ar.Co.in. da sabato 15 fino a domenica 23 giugno: tantissimi gli spazi espositivi per quanto riguarda l’artigianato e l’alimentare (con una vasta area dedicata allo street food); inoltre previsti anche spettacoli dei noti volti di Sicilia Cabaret come I Respinti, Ivan Fiore e I 4 Gusti, esibizioni di musica dal vivo ed aree dedicati allo sport.

Troina, in provincia di Enna, ospita la sagra della “Vastedda cu sammaucu”, dove sarà possibile degustare, acquistare ed assistere alla preparazione della tradizionale “vastedda” e delle “nfasciateddi”: inoltre, il programma prevede spazi dedicati alla poesia, al bodypainting, alle esposizioni e alla musica, con il concerto dei Modena City Ramblers di sabato sera alle 20:30.

Manifestazioni

Al via già dal 9 giugno, il “Mondello Mudd Festival”, kermesse culturale dedicata alla storia dell’antica borgata marinara: il tema scelto per questa terza edizione è “Lìmes-Lìmen”, ossia il significato della parola “limite” nell’era moderna, che verrà analizzato attraverso simposi, performance ed esposizioni artistiche.

Sport

Il fine settimana di Sciacca ospita la sesta edizione della kermesse ”Autoslalom Sciacca Terme”: previste diverse gare automobilistiche, tra cui quelle di sabato nei locali della casa comunale dalle 14:30 alle 19:00 e in piazza Scandaliato dalle 15:00 alle 19:30, per proseguire con quella di domenica lungo la strada provinciale n.54 dalle 9:00, con la conseguente premiazione che si terrà nel piazzale antistante la Basilica Santuario di San Calogero al Monte Kronio.