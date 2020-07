Le minacce e la sparatoria

Prima ha minacciato i passanti con una pistola per softball, poi si è barricato in un bar e ha annunciato che avrebbe fatto una strage. Tragedia sfiorata a Caserta, nel rione Tescione, dov’è andata in scena una sparatoria.

Il responsabile è Gianfranco Lamonica, ex militare di 45 anni, che ha costretto la polizia a fare fuoco per fermarlo. Secondo una prima ricostruzione, due dei quattro colpi esplosi dagli agenti hanno raggiunto Lamonica centrandolo al braccio e alla gamba. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Caserta, in codice rosso.

Residente nel quartiere Puccianiello, spesso Lamonica girava in tuta mimetica e parlava della sua missione in Afghanistan prima di essere riformato, scrive Il Mattino. Le sue foto da soldato compaiono anche sui suoi social.