La musica per le strade del centro storico

SALEMI (TRAPANI) – Un itinerario lungo il caratteristico centro storico di Salemi, con serenate d’amore che vedranno protagonista anche il cantante Mario Incudine. Nella cittadina trapanese che da quasi quattro anni fa parte del club dei Borghi più belli d’Italia, torna ‘Balconi d’amore – Notte romantica dei borghi’. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato comunale al Turismo, è stata fissata per sabato 22 giugno. A partire dalle 21 la musica invaderà le strade del centro storico: da piazza Libertà a piazza Alivia, passando attraverso via Amendola e via Garibaldi.

Ospite d’eccezione Incudine, che con il musicista Antonio Vasta intonerà ‘Vinni a cantari all’aria scuvertu’. In scaletta anche altri artisti: il gruppo ‘Zagara n’ciuri’, Emanuele a Fai e Virginia Maiorana, Raffaele Calistro, Roberta Lo Porto e gli Essemenouno. Per ‘La Notte Romantica’ è prevista anche l’apertura straordinaria dei musei a partire dalle 20.30.