Poliziotto accoltellato

E’ stato accoltellato al fianco, ha perso molto sangue ed è stato caricato in auto dai colleghi preoccupati per il ritardo dell’ambulanza. Sono gravi le condizioni del poliziotto ferito a Tor Bella Monaca, a Roma, da un uomo che ha tentato di fuggire.

L’accoltellato stava controllando la zona con un collega a bordo di una volante, racconta Il Messaggero, quando intorno alle 13 la sala operativa del 113 gli ha assegnato un intervento: una lite violenta tra moglie e marito. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione della coppia e riscontrato la fondatezza della segnalazione: il marito, un italiano con precedenti penali, aveva picchiato la moglie. L’uomo ha cercato di sfuggire agli agenti prendendo l’auto, e l’agente poi ferito ha cercato di fermarlo; in un attimo, l’uomo ha estratto un coltello e ha sferrato il fendente.

L’ambulanza non è arrivata in tempo e così il ferito ha raggiunto l’ospedale in una volante a sirene spiegate, assistito dai colleghi. Pur essendo in gravi condizioni, non è in pericolo di vita. L’aggressore è stato bloccato e deve rispondere di tentato omicidio; di lui ancora Il Messaggero racconta che nel 2016 perse il figlio nel corso di un inseguimento della polizia, durante il quale il ragazzo imboccò contromano una rampa e impattò contro altri veicoli.

Non si sono fatte attendere le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini, solidale nei confronti dell’agente. “Auguro pronta guarigione al poliziotto ferito a Roma – ha detto il vicepremier -. Un abbraccio a lui e alla famiglia: auspico pena esemplare per l’infame aggressore. Nessuno deve permettersi di toccare i nostri angeli in divisa”.