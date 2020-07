Disperso in acqua

Una grigliata si è trasformata in tragedia

Intorno alle 21 di ieri aveva deciso di fare un bagno, ma poi non è più riuscito a tornare a riva. Così una grigliata tra amici è finita in tragedia, e per un 38enne di origini dominicane si teme il peggio. E’ successo lungo il Ticino, ad Abbiategrasso (Milano).

Stando al racconto dei presenti, ripreso da Today, l’uomo si sarebbe tuffato nel corso d’acqua tentando di attraversarlo ma la corrente l’avrebbe trascinato via. Alla grigliata sarebbe stato presente anche molto alcol.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e il 118, mentre i carabinieri di Abbiategrasso stanno seguendo l’evoluzione delle ricerche. Le probabilità di trovare l’uomo ancora vivo sarebbero molto basse.