Un uomo di 54 anni è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale San Raffaele dopo essere precipitato per quasi 13 metri all’interno del parcheggio sotterraneo dello stesso ospedale. L’incidente è avvenuto attorno alle 22 e 30, l’uomo è caduto su una grata saldata su un’altra. Al momento non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato numerose fratture.