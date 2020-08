L’impatto violento

Era uscita molto presto, all’alba, per raggiungere come sempre il bar in cui lavorava. Così è morta Barbara Fiore, 32 anni, dopo un impatto devastante sulla strada statale 101 nei pressi di Gallipoli (Lecce).

La 32enne avrebbe perso il controllo della sua Hyundai per cause da accertare; era in corso un temporale. L’auto ha sbandato sul manto stradale viscido e ha colpito il guard-rail con una violenza tale da oltrepassarlo. Da lì un susseguirsi di ribaltamenti verso la campagna, fino ad arrivare a decine di metri dal luogo dell’impatto. La donna è finita fuori dall’abitacolo.

La vittima era separata e madre di due bambini, e in un primo momento si era temuto che i bambini potessero essere a bordo con lei, come scrive Today; in realtà erano a casa, ignari del fatto che non avrebbero più rivisto la loro mamma.