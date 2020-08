PALERMO – Controlli a tutto spiano sulle strade della città e della provincia, con l’obiettivo di contrastare il consumo di droga e l’alta velocità. Altri due automobilisti sono finiti nei guai nel Palermitano, uno è stato arrestato, l’altro denunciato. Nel primo caso, i poliziotti del commissariato di Partinico hanno fatto scattare le manette per Bernardo Arminio, 52 anni: si trovava a bordo di un’auto sospetta e procedeva ad altissima velocità sulla bretella autostradale di Partinico.

Una volta bloccato, gli agenti l’hanno perquisito e gli hanno trovato addosso la sostanza stupefacente. Si trattava di venticinque grammi di cocaina, conservati in cellophane termosaldato e sottovuoto. La droga, se spacciata, avrebbe fruttato circa duemila euro. E’ stata sequestrata, mentre l’arresto del 52enne è stato convalidato.

In azione anche la sottosezione della polizia stradale di Buonfornello che nelle ultime settimane ha intensificato i controlli lungo le autostrade. Gli ultimi fatti di cronaca, dall’uomo che sotto effetto di droga ha travolto e ucciso i due cuginetti di Vittoria, al papà di Francesco e Antonino Provenzano, trovato positivo al narcotest dopo l’incidente sull’A29, hanno infatti reso necessaria una maggiore vigilanza. Un monitoraggio più intenso sulle principali arterie autostradali, sulle strade statali e anche nelle aree di servizio.

Sulla 113 è così finito in arresto un palermitano di 28 anni, fermato dopo aver manifestato chiari segnali di nervosismo di fronte agli agenti. I poliziotti hanno quindi perquisito il ragazzo e l’auto che guidava: la droga è stata trovata sul sedile posteriore. Il 28enne è stato denunciato perché ha rifiutato di sottoporsi agli esami per accertare l’eventuale consumo di sostanze stupefacente ed è stato segnalato alla Prefettura. In questo caso la normativa prevede la sospensione della patente e il sequestro per confisca del veicolo, oltre alla decurtazione di dieci punti dalla patente.

Ma non finisce qui, perché un’altra pattuglia ha elevato sanzioni per circa mille euro e decurtato nove punti dalla patente al conducente di un mezzo che trasportava merci pericolose. E’ successo nei pressi dell’area di servizio di Caracoli nord: sono emerse delle irregolarità sui tempi di guida e di riposo previsti dalla legge per i conducenti di tali mezzi. Nella stessa area di servizio un altro veicolo commerciale è stato sanzionato per aver superato la massa di carico consentita, con sanzioni per 1300 euro e la decurtazione di quattro punti.