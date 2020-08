Una grave forma congenita di cardiomiopatia, l’intera esistenza in una stanza d’ospedale, un anno e mezzo connesso a un cuore artificiale. Ora per un bimbo di tre anni sta per cominciare una nuova vita, grazie a un trapianto di cuore effettuato dai medici dell’ospedale ‘Regina Margherita’ di Torino, dopo oltre cinquecento giorni di attesa. Lo scrive TgCom24.

Il cuore donato è arrivato da Bergamo, con un volo messo a disposizione dall’elisoccorso del 118 per ridurre al minimo i tempi di trasporto. Ora il bambino è ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica, diretta dal dottor Giorgio Ivani, in vista di essere trasferito nel reparto di degenza e poi dell’atteso ritorno a casa.

Una storia iniziata con l’impianto del cuore artificiale, nel gennaio 2018, a opera dell’equipe di cardiochirurgia pediatrica diretta dal dottor Carlo Pace Napoleone. TgCom24 racconta che da allora il personale ospedaliero ha fatto il possibile per far sentire a casa il piccolo paziente, e tutto il personale del reparto di cardiologia pediatrica, diretto dalla dottoressa Gabriella Agneletti, l’ha coccolato e assistito con amore.