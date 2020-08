VENTIMIGLIA DI SICILIA (PALERMO) – Tutti “pazzi” per l’estate di Ventimiglia di Sicilia. Dopo il grande successo del Teatro Massimo e del balletto d’autore, il Comune in provincia di Palermo raddoppia e si preparare al secondo spettacolo sold out. Protagonista la grande comicità di uno degli attori più apprezzati del panorama italiano: Sergio Vespertino. Per la seconda domenica consecutiva, l’anfiteatro comunale, con i suoi 1.100 posti, é pronto ad accogliere gratuitamente il pubblico e una pièce unica e tutta nuova. L’appuntamento con “Pazzo d’amore”, scritto a quattro mani da Sergio Vespertino e Marco Pomar, con le musiche di Pierpaolo Petta alla fisarmonica, è per domenica 28 luglio alle 21,30. “Non è un caso – dice il sindaco Antonio Rini – che i grandi protagonisti dell’arte e dello spettacolo scelgano il nostro Comune come location ideale per i propri tour estivi. Siamo pronti al secondo tutto esaurito con un pazzo d’amore e di comicità, un amico di Ventimiglia, Sergio Vespertino. Con la sua consueta bravura e ironia, passeremo insieme una serata all’insegna del buon umore e della riflessione”.