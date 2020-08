La nave Gregoretti è ad Augusta

La nave Gregoretti della Guardia costiera con a bordo 131 migranti soccorsi in mare “ha ormeggiato stanotte al porto di Augusta, come è normale che sia per una nave militare”. Lo ha fatto sapere il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

Il Viminale, invece, ha comunicato che la scorsa notte è sbarcata una donna all’ottavo mese di gravidanza insieme al nucleo familiare composto da marito e due figli piccoli. La signora è stata fatta scendere dopo consulto medico.

Sulla nave Gregoretti ci sono i migranti che erano stati soccorsi nei giorni scorsi in acque Sar maltesi da un peschereccio italiano e da uno tunisino e poi trasferiti tutti sull’unità militare.

“Ora la Ue risponda, perché la questione migratoria riguarda tutto il Continente”, ha detto Toninelli.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha spiegato che nessuno sbarcherà se da parte della Commissione europea non ci sarà una presa in carico di tutte le persone salvate. Bruxelles ha fatto sapere che avrebbe contattato gli Stati membri per raccogliere disponibilità. Ma per ora la situazione non si sblocca. Fonti del Viminale hanno successivamente fatto sapere che il governo ha ufficialmente interpellato la Commissione europea affinchè coordini le operazioni di ricollocazione degli immigrati a bordo della nave.