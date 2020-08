Rifugiato ferito si barrica

COMISO (RAGUSA) – Momenti di tensione oggi a Comiso per il “salvataggio” di un uomo che si era barricato in casa, in una piccola abitazione del centro storico. Un armeno di 50 anni, rifugiato politico, che vive da solo, aveva chiuso a doppia mandata la porta della sua abitazione, anche con l’ausilio di una catena. Lo stesso era accaduto già venerdì scorso, poi aveva consentito l’ingresso di un medico. Stamane l’episodio si è ripetuto. Il rifugiato ha rifiutato di aprire la porta ai vigili urbani ed ai carabinieri. Poi ha chiesto di poter parlare con un suo amico. L’uomo è arrivato e, dopo lunghe trattative, unitamente ai vigili, ai carabinieri ed al medico del Pronto Soccorso, sono riusciti ad entrare in casa. Aveva ferite alle braccia, ai polsi ed all’addome, che si era procurato da solo, probabilmente nei giorni precedenti. È stato ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. (ANSA)