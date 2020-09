Ponte Morandi, le lacrime

La cerimonia di commemorazione in ricordo delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi nel capannone sotto la nuova pila 9 del viadotto, nel giorno del primo anniversario della tragedia, ha avuto inizio con la lettura dei nomi delle vittime. Dopo aver saputo che una delegazione di Atlantia e di Autostrade per l’Italia, tra cui l’ad Giovanni Castellucci, era presente alla cerimonia, alcuni familiari delle vittime hanno chiesto alle istituzioni che venisse allontanata. La delegazione è stata informata e per rispetto della volontà dei familiari ha lasciato il capannone. Autostrade per l’Italia, in una lettera pubblicata su alcuni quotidiani nazionali e sui giornali liguri, afferma: ‘Siamo consapevoli e profondamente rammaricati per la gravità delle sofferenze e dei disagi causati all’intera comunità genovese dal crollo del Ponte Morandi’. Alla cerimonia anche il presidente Mattarella, accolto da applausi, che ha abbracciato i familiari delle vittime prima dell’inizio della commemorazione, il premier Conte, i vicepremier Di Maio e Salvini, il governatore della Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci. (ansa)