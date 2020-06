PALERMO – Un nuova tragedia della strada nel Palermitano, con una giovane vita spezzata. In un terribile incidente a Piano dell’Occhio ha perso la vita Alessio Terrasi, palermitano di 25 anni.

In base ad una prima ricostruzione il giovane si trovava a bordo di un Honda Sh, ma avrebbe improvvisamente perso il controllo dello scooter, finendo violentemente sull’asfalto. Le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo: nonostante l’intervento dei sanitari del 118 per lui non c’è stato nulla da fare.

Lo schianto, avvenuto poco prima delle 22, lungo la strada che conduce ad una nota trattoria e meta, specie nei mesi estivi, di decine di clienti da tutta la provincia. Probabilmente anche il giovane si stava recando in quel locale, ma è accaduto il peggio. Sul tragico incidente indagano i carabinieri che sul posto hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.